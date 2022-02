Aan stikstofakkoord hangt prijskaartje van 3,6 miljard euro: “We hebben water en vuur verzoend”

Wat is het stikstofprobleem?

Stikstof is op zich niet schadelijk. Maar in andere vormen is het wél problematisch: als het wordt omgezet in ammoniak (bijvoorbeeld bij mest) of in stikstofoxiden (bijvoorbeeld in de industrie). Stikstofoxiden zijn schadelijk voor de luchtwegen — vooral voor wie al astma of longklachten heeft — en ammoniak is in hoge concentraties zelfs giftig. Ook planten zijn er niet allemaal even goed tegen bestand. Bramen en brandnetels, die dat wel zijn, verdringen andere soorten en zorgen zo voor een verschraling van de biodiversiteit. Te veel stikstof bemoeilijkt ook de groei van bomen en zorgt voor een verzuring van de bodem.