Aan het stuur van een elektrische SUV: in amper 32 minuten tot 80% opgeladen

Elektrisch rijden wordt stilaan de norm. En dat is een goede zaak, voor het milieu én voor het rijcomfort van de bestuurder. Vooral aan het stuur van een elektrische SUV: die combineert de meest vooruitstrevende technologieën met ultieme luxe.

Het aantal elektrische voertuigen in ons land stijgt spectaculair. In 2021 reden er 40.851 auto’s met elektrische motor rond in ons land, in 2022 waren dat er al 71.651. Een stijging van ongeveer 75%, en dat percentage zal ongetwijfeld nog toenemen.

Eindeloos rijcomfort

Wie eenmaal elektrisch rijdt, wil nooit meer iets anders. Alleen al omwille van het rijcomfort. De wagen maakt zo goed als geen geluid en het vermogen van de motor is meestal groter dan bij een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor. Je hoeft ook niet te schakelen, want elke elektrische auto rijdt automatisch.

Voordelig onderhoud

Een elektrische motor heeft minder bewegende onderdelen dan een verbrandingsmotor. Daardoor is minder onderhoud nodig, en dat scheelt in je portemonnee. Ook de architectuur is veel eenvoudiger en dus minder slijtagegevoelig. Er zijn geen olie- of luchtfilter, distributieriemen of koppelingen om te vervangen. En ook geen olie die ververst moet worden. Elektrische auto’s zijn standaard uitgerust met regeneratieve remsystemen (zoals een motorrem), waardoor de remslijtage ook veel minder is.

Wie in de stad woont, zit bovendien heel lang goed met een EV. Steden houden auto’s met verbrandingsmotoren weg uit hun centrum, om zo de schadelijke luchtvervuiling te weren. In heel wat Vlaamse steden geldt nu al een lage-emissiezone. Maar elektrische voertuigen blijven welkom.

Steeds groter rijbereik

Ook langere afstanden leg je comfortabel af met een EV. Ze hebben een steeds groter bereik, ver genoeg om bijvoorbeeld het gemiddelde woon-werkverkeer te overbruggen. De nieuwste generatie elektrische wagens biedt een realistische actieradius tot wel 500 km. Sommige nieuwe modellen gaan daar zelfs voorbij.

En ga je deze zomer naar het zuiden op vakantie met de auto, dan vind je onderweg tal van oplaadpunten. Het netwerk breidt steeds meer uit en de oplaadtijden worden steeds korter. Terwijl je geniet van je eerste kopje koffie langs de weg, laad je je EV op voor de rest van de reis.

Dynamische luxe: de nieuwe Mercedes EQE SUV

EV’s vind je tegenwoordig in alle maten en vormen. Maar wie écht rijcomfort nastreeft, gaat voor een elektrische SUV. Mercedes verlegt met haar nieuwste EQE SUV opnieuw grenzen. De auto, 100% elektrisch, rijdt heerlijk dynamisch, waardoor je als chauffeur een enorme vrijheid en comfort ervaart op de weg. Het design is modern, stijlvol en toch sportief. Met een rijbereik van maar liefst 594 km is deze SUV bij de beste leerlingen van de klas. De motor is enorm krachtig, met een pk van 292 tot 408. Net als de batterij: aan een snellaadpunt laadt die in amper 32 minuten tot 80% op. Een luxueuze gezinswagen, ook dankzij de grote kofferruimte en ruim zitcomfort voor elke passagier. Op vakantie gaan met de auto was nog nooit zo leuk.

