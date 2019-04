99-jarige kruipt nog elke dag achter het stuur Midas Van Wynendaele

07 april 2019

Met zijn 99 lentes is Anton Toni Gregoric de oudste chauffeur in Kroatië. Hij haalde zijn rijbewijs wanneer hij veertig jaar was. Sindsdien rijdt hij nog elke dag en is hij nog nooit betrokken geweest bij een ongeluk. Zijn advies aan zijn medechauffeurs? “Respecteer iedereen op de baan, laat de telefoon links liggen en wie rijdt, drinkt niet!”