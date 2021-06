9 op de 10 schoolmeisjes in Verenigd Koninkrijk geconfronteerd met seksuele intimidatie

Uit een rapport van de Britse overheidsdienst voor onderwijs Ofsted, blijkt dat schoolkinderen en jongeren in het Verenigd Koninkrijk seksuele intimidatie ‘normaal’ vinden. Ongeveer negen op de tien meisjes zeggen al met seksuele intimidatie geconfronteerd te zijn geweest. Het gaat onder andere om seksistische beledigingen, seksueel getinte beelden of video’s en ongepaste aanrakingen. Ook de helft van de jongens meldt dat ze al seksueel zijn lastiggevallen. De Britse minister van Onderwijs vond het rapport “zeer verontrustend”.

De regering vroeg Ofsted in april de situatie in scholen te onderzoeken na veel getuigenissen van tieners, voornamelijk meisjes, op een Britse website. Er werden vooral meldingen gemaakt van seksistisch taalgebruik en geweld. De website in kwestie, Everyone’s invited, heeft als doel de verkrachtingscultuur uit te roeien. Het onderzoek van Ofsted vermeldt de onderzochte scholen niet, maar Everyone’s invited heeft besloten de scholen waarover de getuigenissen gingen wel bij naam te noemen. Zo willen ze aankaarten hoe aanwezig de verkrachtingscultuur nog is in het hele Verenigd Koninkrijk.

Ongepaste aanrakingen in de gang

De inspecteurs van Ofsted bezochten in totaal 32 openbare en particuliere scholen en spraken met 900 leerlingen. Ze stelden vast dat kinderen en jongeren het vaak niet nodig vinden om seksistisch gedrag aan te vechten of te melden, omdat het als normaal wordt beschouwd. “Ik was geschokt door dit rapport”, zei Amanda Spielman van Ofsted in een verklaring. “Seksuele intimidatie mag nooit als normaal worden beschouwd en er mag geen plaats voor zijn op onze scholen”, voegde ze eraan toe.

Tijdens de gesprekken vernamen de inspecteurs dat seksuele intimidatie zich vooral voordoet in plaatsen zonder toezicht, sommige meisjes zeiden echter ook in de schoolgangen te worden lastiggevallen. Ze vinden het vaak niet de moeite waard om hun klasgenoten en vrienden in de problemen te brengen door het gedrag te melden. Ook zijn heel wat meisjes bang niet geloofd te worden of zelf de schuld te krijgen.

‘Zeer verontrustend’

"Veel leraren en schoolhoofden onderschatten de omvang van deze problemen", merkt Ofsted op. Scholen moeten zelfs bij weinig bewijs er automatisch van uitgaan dat seksuele intimidatie plaatsvindt en hun leerlingen ermee leren omgaan. Zo zouden de scholen een milieu moeten creëren waar het veilig is om seksuele intimidatie te melden en waar er duidelijke afspraken zijn over wat onaanvaardbaar en aanvaardbaar gedrag is. Vooral een gepaste seksuele opleiding, sancties, interventies en steun aan de leerlingen die het nodig hebben, moeten volgens Ofsted daarin een belangrijke rol spelen. Al mag de verantwoordelijkheid niet alleen bij scholen gelegd worden. Zo moet onder andere ook de regering haar steentje bijdragen.

In een tweet reageerde Britse minister van Onderwijs Gavin Williamson op de bevindingen van het rapport. Hij vond het “zeer verontrustend”. Hij zei dat de regering extra steun verleent aan het personeel dat belast is met de bescherming van schoolkinderen, meer advies geeft rond seksuele voorlichting en een hulplijn financiert om kinderen te helpen.

