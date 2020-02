Beweeg Meer Ideeën Gesponsorde inhoud 80-plus en ultrasportief: Marcelle (84) parasailt, Herman (80) zwemt en Hugo (82) is waterskikampioen Aangeboden door CM

20 februari 2020

08u00 0 Wij, Vlamingen, houden van zitten. Bij 65-plussers loopt het aantal zituren zelfs op tot bijna zes uur per dag. Maar het kan anders. Krasse tachtigers Marcelle, Herman en Hugo brengen hun oude dag niet in hun sofa door. Zij gaan parasailen, crawlzwemmen of waterskiën – ja, echt – en blijven zo hun jeugdige zelve.

Marcelle Segers (84):

“Vorige zomer heb ik me aan parasailing gewaagd. Daar droomde ik al vijftig jaar van, maar mijn man zaliger was er niet voor te vinden. Onlangs, op vakantie in Side met mijn drie buurvrouwen, heb ik me er toch aan gewaagd. Op mijn leeftijd moet je niets uitstellen. En ja hoor: het was fantastisch!”

“Ik ben zo dankbaar dat ik nog fit en gezond ben, ondanks een kwaaltje hier en daar. Dat heb ik volgens mij aan mijn actieve levensstijl te danken. Ik ben nooit een zittend type geweest. De was en de plas, de boodschappen, koken: ik doe het nog allemaal zelf. Dat ik vanuit mijn zetel zou toekijken hoe iemand anders mijn huishouden doet, kan ik me niet inbeelden. Enkel voor zware klussen, zoals ramen lappen, laat ik iemand komen.”

Ik ben de oudste in de lessen tai chi, maar ach, dat stoort me niet Marcelle

“Wij, mensen, kunnen meer dan we denken. Je moet er alleen moeite voor willen doen. Vaak zit het tussen je oren. Toen mijn man twaalf jaar geleden stierf, koos ik er bewust voor om niet bij de pakken te blijven zitten: ik liet mijn appartement aanpassen, kocht nieuwe meubels en begon te sporten. Nu doe ik elke week aan tai chi. Dat ik er de oudste van de groep ben, stoort me niet. En tijdens het weekend spreek ik met vriendinnen af voor een wandeling naar de stad en een drankje. Onder de mensen komen houdt me echt jong. Ik geniet van de kleine en de grote dingen in het leven en sociaal contact hoort daarbij. Anderhalf jaar geleden liet ik trouwens mijn badkamer verbouwen. Mensen verklaarden me gek om dat op mijn leeftijd nog te doen, maar ik geniet er nu toch mooi van.”

Herman Cuvelier (80):

“De tuin onderhouden, bomen snoeien, schilderen: er zal een tijd komen dat het me niet meer lukt. Maar zolang het gaat, blijf ik bezig. Rust roest, daar ben ik van overtuigd. Ik sta soms versteld van hoe weinig actief sommige van mijn generatiegenoten zijn. Een hele dag voor de tv zitten? Dat zegt me niets.”

“Voetbal, basketbal, atletiek: ik was nergens echt goed in. Maar ik heb wel altijd veel aan sport gedaan. Met het getrouwde leven viel dat wat stil, tot ik rond mijn vijftigste de draad weer oppikte. Als ex-paracommando heb ik een voorliefde voor avontuurlijke sporten. Naar Compostella wandelen, meerdaagse trektochten doen met twintig kilo op de rug, de twee hoogste toppen van de Pyreneeën beklimmen: ik heb het allemaal gedaan. De laatste keer naar Compostella dateert zelfs van enkele jaar geleden.”

Op mjin 76ste leerde ik crawlzwemmen. Nu zwem ik twee keer per week achttien baantjes Herman

“Nu bouw ik het avontuurlijke een beetje af, maar sporten blijft belangrijk. Op mijn 76ste leerde ik crawlzwemmen. Twee keer per week trek ik nu naar het zwembad voor een achttiental baantjes. En op maandag volg ik samen met mijn vrouw aquagym. Twee jaar geleden hebben we ons ook aangesloten bij een fietsclub: van april tot en met oktober zitten we wekelijks op de fiets voor een tocht van vijfendertig kilometer en twee keer per jaar gaan we voor het dubbele. En op zondag gaan we wandelen. Geen lange trektochten meer, met een vijftiental kilometer zijn we tevreden. De huisarts heeft me gezegd dat ik gerust wat kan minderen, maar ik voel me er goed bij. Kijkt mijn vrouw ’s avonds naar een programma dat me niet interesseert, dan spring ik op de fiets. Onderweg ontmoet ik altijd wel iemand voor een babbel. Nieuwe uitdagingen, nieuwe mensen: ze houden me jong.”

Hugo Romanus (82):

“Er zijn wel meer tachtigers die nog op de latten staat, maar op de slalompiste ben ik een uitzondering. Waterskiën is een heel complete sport die je hele lijf aan het werk zet. En vooral op de slalompiste is het werken geblazen. Ik doe het sinds mijn 26ste en denk niet aan stoppen. Water, zon, een boot en een terrasje in de buurt: wat heeft een mens meer nodig? Waterskiën zorgt echt voor een instant vakantiesfeer. Het voelt nog net zoals vroeger.”

Als ik zelf niet op de latten sta, geef ik waterski-initiaties. Die mensen zijn altijd jonger dan mij Hugo

“Vorig jaar werd ik Belgisch waterskikampioen in de categorie 65+. Deze zomer mag ik deelnemen aan het Europees Kampioenschap, maar ik wacht nog even af. Mijn concurrenten worden alsmaar jonger, terwijl ik alsmaar ouder word. Die lange reis naar Italië voor zes minuten op het water… Misschien dat ik even graag in mijn eigen club blijf.”

“Als ik niet zelf op de latten sta, geef ik waterski-initiaties. En dan ben ik altijd in het gezelschap van jongere mensen. Maar dat houdt me zelf ook jeugdig. Ik heb weinig vrienden van mijn leeftijd: die hebben vaak nog weinig te vertellen, op welke pillen ze slikken na. Ik hou niet zo van die mentaliteit, ik voel me beter tussen het jonge volk. Dat is echt mijn tip om lang vitaal te blijven: omring je met interessante mensen die niet de hele dag in de zetel zitten. Ik werk trouwens nog twee keer per week als chauffeur en buiten het waterskiseizoen fiets ik en ga ik op skivakanties. Sporten geeft me energie. Ik slaap slecht en raak ’s morgens niet altijd goed op gang, maar na het sporten ben ik helemaal opgeladen. Ik zou het niet kunnen missen.”

