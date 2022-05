8 mei-coalitie zet roep om feestdag kracht bij met meeting in Breendonk

“8 mei was als einde van de Tweede Wereldoorlog ooit een feestdag in ons land”, zegt De Soete. “De politiek heeft dat van de kaart geveegd, maar wij vinden het hoogst noodzakelijk, ook als we zien wat er momenteel in de wereld gebeurt, dat de herdenking er opnieuw komt en dat we er weer bij stilstaan wat oorlog en fascisme kunnen doen.”

“De enige manier om de geschiedenis echt te leren kennen, is om een bezoek te brengen aan het Fort van Breendonk hier, of de Dossinkazerne in Mechelen, om te zien hoe onder meer verzetsmensen alles hebben beleefd”, zegt De Soete. “Daar wordt vandaag te weinig over gesproken. Mijn mama was een verzetsvrouw en ze heeft zelf 70 jaar gezwegen over wat ze heeft meegemaakt, maar op het einde van haar leven heeft ze haar verhaal gedaan. Ze heeft toen ook gezegd dat ze weer veel signalen zag van wat ze heeft gezien in de jaren 30 en ze zei: ‘Er moet iets gebeuren’. Ik heb haar beloofd om iets te doen en hier staan we nu.”