8 jaar cel voor diefstal twee schilderijen Vincent Van Gogh en Frans Hals

Op 30 maart 2020 werd in Laren het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Van Gogh buitgemaakt. Vijf maanden later verdween het doek ‘Twee lachende jongens’ van Hals in een museum in Leerdam. De schilderijen behoorden tot de kerncollectie van beide musea. Bij beide diefstallen werden DNA-sporen van Nils M. aangetroffen. De man kreeg daarom in 2021 8 jaar gevangenisstraf, maar ging in beroep. In 2015 was de man eerder al veroordeeld voor een kunstroof uit een museum in Gouda. Hij moet nu een schadevergoeding van ruim 8,7 miljoen euro betalen aan het museum in Leerdam.