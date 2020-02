Beweeg Meer Ideeën Gesponsorde inhoud 7 slimme ‘Beweeg Meer Ideeën’ die de Vlaming in beweging moeten krijgen Aangeboden door CM

20 februari 2020

08u00 0 Het CM Gezondheidsfonds roept ons op om onze origineelste Beweeg Meer Ideeën in te dienen en ons land zo – je raadt het – meer te doen bewegen. Dat is nodig, want de gemiddelde Vlaming spendeert dagelijks maar liefst 5,7 uur op zijn stoel. Deze zeven geniale ideeën werden al ingestuurd en kunnen je inspireren.

1. De beweegschool

Veel kinderen verblijven na de schooluren nog even in de nabewaking. Maar waarom laten we ze in een muf klaslokaal op mama of papa wachten, terwijl de schoolsporthal leegstaat? Lagereschoolkinderen zitten zeven uur per dag, dat is ongeveer de helft van hun wakkere tijd. Een extra uurtje bewegen zou voor hen dus een grote meerwaarde zijn. Stof tot nadenken voor de gemeentelijke sportdienst en lagere scholen.

2. De aaibare collega

Wat als … je lieve viervoeter mee met jou naar het werk mocht? Terwijl jij je deadlines afwerkt, zorgt een oppas voor je hond en tijdens je lunchbreak trek je er samen op uit voor een fikse wandeling. De Vlaamse bewegingsnorm raadt aan om wekelijks 150 minuten matig intensief te bewegen. Met een halfuurtje wandelen per dag haal jij moeiteloos die norm. En ondertussen zit je huisdier niet alleen thuis. Win-win!

3. De anti-autokorting

Een verplaatsing van minder dan 1,5 kilometer kan je perfect met de fiets of te voet doen. Toch nemen we zelfs voor kleine afstanden vaak de auto. Maar wat als je een korting kreeg op je zondagse koffiekoeken of charcuteriewaren als je de wagen aan de kant liet staan?

4. De sportwagon

Met de trein naar het werk? Naast milieuvriendelijk kan de trein ook een voordeel voor je gezondheid zijn. Dankzij een speciale sportwagon met compacte beweegtoestellen, bijvoorbeeld. In plaats van een uur stilzetten trek je vanaf nu naar de sportcoupé voor een rondje op de hometrainer. Of wat dacht je van een gratis ontbijt voor wie met de fiets naar het treinstation komt?

5. De APPelpunten

Bewegingsapps zijn er genoeg, maar die kunnen motiverender. Denk aan een app met een puntensysteem gekoppeld aan jouw bewegingspatroon. Elk moment waarop je beweegt zou je punten opleveren die je kan inwisselen voor gezonde voordelen: korting op gezonde voeding, sportmateriaal, een sportabonnement, gezondheidszorg,…

6. De reclamefitness

Ook reclame- en televisiemakers kunnen hun steentje bijdragen. Door elk reclameblok op tv af te sluiten met een eenvoudige fitnessoefening, bijvoorbeeld. Als je dan eventjes de beentjes strekt, is je favoriete kijkmoment helemaal verdiend.

7. De wandelevaluatie

Volgens de luisteraars van Qmusic is er op de werkvloer nog veel verbetering mogelijk. Na de oproep voor toffe ‘Beweeg Meer Ideeën’ tijdens de ochtendshow tipte een luisteraar om een-op-eengesprekken, zoals functioneringsgesprekken, op het werk al wandelend te doen. En ook ‘fresh air-momentjes’ bleken populair. Vergeet de rookpauze, voortaan gaan we voor een zuurstofpauze.

Het CM Gezondheidsfonds roept Vlamingen en Brusselaars op om hun zotste Beweeg Meer Idee in te dienen en ons land zo mee in actie te brengen. Het beste idee zal ook echt uitgevoerd worden. Heb jij een leuk idee om je medeburgers uit hun stoel te halen? Dien je voorstel in via www.cm.be/beweegmeeridee en wie weet kiest de jury met o.a. voetbalster Imke Courtois en UGent professor Wendy Van Lippevelde jouw idee als het beste BMI.