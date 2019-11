Engie Gesponsorde inhoud 7 redenen waarom vrijwilligerswerk je gelukkiger én gezonder maakt Aangeboden door ENGIE

04 november 2019

08u00 0 Gezien in ‘Make Belgium Great Again’ hoe Frances Lefebure en ENGIE de handen in elkaar sloegen om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor vrijwilligerswerk? Op 16 november wordt zelfs de Grote Blind Gedropt georganiseerd, om de juiste mensen aan het juiste vrijwilligerswerk te koppelen. Want vrijwilligers zijn hard nodig.

In ‘Make Belgium Great Again’ kon je onder andere zien hoe Tom speler én vrijwilliger is bij een goalballploeg. Goalball is een balsport voor blinden en slechtzienden. De club van Tom is één van de 173 verenigingen die intussen op steun van ENGIE mochten rekenen, dankzij hun Power2Act-programma. Hiermee steunt ENGIE goede doelen waarvoor hun medewerkers zich inzetten. Wil jij ook steun aanvragen voor een goed doel? Lees dan zeker verder! En denk er ook eens over na om zélf vrijwilliger te worden. Nog niet helemaal overtuigd? We geven je zeven goede redenen om zelf ook een steentje bij te dragen.

1. Je wordt er gelukkiger van

Vrijwilligerswerk is goed voor je mentale gezondheid, dat wijst onderzoek na onderzoek uit. In een grootschalige enquête van UnitedHealthCare gaf 94 procent van de ondervraagden aan dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op hun gemoed. En da’s niet alles: 78 procent zei minder stress te ervaren.

2. Je leert nieuwe mensen kennen

Hopelijk heb je nog een paar lege pagina’s over in je boekje met contacten, want zodra je met vrijwilligerswerk start, leer je een pak nieuwe mensen kennen. En je zal merken: voor je het beseft heb je er heel wat nieuwe vrienden bij en krijgt je sociaal leven een enorme boost.

3. Je leeft langer

Recent onderzoek lijkt ook aan te geven dat ouderen die zich blijven inzetten als vrijwilliger langer leven. Wie ‘s ochtends een reden heeft om uit bed te komen en in beweging blijft, ziet z’n gezondheid verbeteren en leeft langer.

4. Je maakt het verschil

Misschien lijkt je bijdrage klein, maar vergis je niet: zelfs papiertjes rapen in een park draagt bij tot een betere wereld. Jij kan een verschil maken voor een zaak die je na aan het hart ligt.

5. Je maakt anderen gelukkig

Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel evenementen in ons land draaien op vrijwilligers? Van festivals tot voetbalwedstrijden: zonder vrijwilligers geen evenement en dus ook geen plezier. Een glimlach op het gezicht van duizenden bezoekers toveren, da’s toch een machtig gevoel?

6. Je leert nieuwe vaardigheden

De boekhouding doen bij een dierenasiel? Uitstapjes plannen voor kinderen? Als vrijwilliger kun je iets totaal anders doen dan je dagdagelijkse bezigheden. Zo leer je nieuwe skills en doe je ervaring op die anders onbetaalbaar zou zijn.

7. Je geeft je carrière een boost

Misschien zijn die skills zelfs een opstapje naar een volgende job? Eén ding is zeker: een potentiële baas die vrijwilligerswerk op jouw cv ziet staan, zal meteen weten dat jij uit het juiste hout bent gesneden.

De smaak te pakken? Registreer je als vrijwilliger op het platform van Make Belgium Great Again en maak mee een succes van de Grote Blind Gedropt-actie op 16 november! Zelf nog op zoek naar steun voor jouw vereniging? Dien dan hier je dossier in bij Stichting ENGIE.