7 manieren om je kind aan het lezen te krijgen

30 maart 2020

Kinderen die graag en goed lezen hebben een streepje voor op hun leeftijdgenoten. Ze halen niet alleen betere schoolresultaten, maar hebben later vaak ook interessantere en beter betaalde jobs. Lezertjes oefenen immers voortdurend hun concentratievermogen en verrijken zo bovendien hun blik op de wereld. Die leesvaardigheid van je kroost kun je ook in coronatijden goed op peil houden. Met slimme leestips en leuke luisterboeken leid je je kinderen zinvol af, terwijl jij als thuiswerker dan meer op je eigen taken kunt focussen. Zeven tips om samen én apart aan de slag te gaan.

1. Gezellig voorlezen

Een klassieker die op élke leeftijd werkt: voorlezen. Met baby’s kun je over kleurige prenten praten, later oefen je eenvoudige woordjes, dan volgt het verhaaltje voor het slapengaan. Maar zelfs als je kind al kan lezen, is voorlezen slim: als ze een verhaal horen dat moeilijker is dan wat ze zelf kunnen, breiden ze hun woordenschat en verbeelding uit, en leren ze om complexere structuren te volgen. Maak van dit voorleesmoment iets gezelligs: knus op schoot of samen onder een deken.

2. Het juiste thema

Kies kinderboeken niet alleen op basis van wat jou boeiend lijkt of zelf ooit fascineerde. Je kind heeft zijn eigen interesses. Niet alleen over diertjes, tovenaars en heldhaftige kinderen bestaan er leuke boeken, maar ook over dino’s, sportkampioenen of... rare leraren.

3. Lezen als spel

Maak er een speelse leesbingo van. Bedenk samen 20 concrete situaties waarin je kind elke dag een kwartier moet lezen en noteer ze op een poster: op de trap, in een blauw T-shirt, al fluisterend, voorlezen aan de poes... Laat zoon of dochter zelf de uitdaging van de dag kiezen en na afloop doorstrepen.

4. Luisterboeken

Makkelijk als je geen tijd of zin hebt om voor te lezen, of om je kinderen een andere stem aan te bieden: luisterboeken. Hiermee breiden ze hun woordenschat uit, leren ze verhaallijnen en personages volgen, en horen ze hoe mooi een vlotte leesstijl kan zijn. Op die manier kunnen luisterboeken hen prikkelen om beter hardop te lezen en zelf meer boeken te lezen.

5. Buddy-lezen

Als jullie samen om de beurt een paragraaf of een bladzijde lezen, leren kinderen bij wie het niet zo vlot toch volhouden. Tussendoor kunnen ze op adem komen, ze horen van jou hoe ‘lastige’ woorden klinken en ze blijven gemotiveerd omdat jullie dit samen doen. Wissel de volgende dag om: neem hetzelfde verhaal maar lees elkaars paragrafen of bladzijden van gisteren.

6. Leesclubje

Een leesclubje kan al met z’n tweeën: jij en je kind, of met een zus, broer of vriendje... Iedereen leest hetzelfde verhaal, daarna wordt er - eventueel via een online chat - over nagepraat. Wie was je favoriete personage? Wat zou jij in die situatie hebben gedaan? Wat denk je dat er daarna gaat gebeuren?

7. Als privilege

Maak van lezen een privilege: op zondagochtend mag het in pyjama, voor lezen mag je een kwartiertje langer opblijven, je mag in bed lezen onder je deken met een speciale kampeerhoofdlamp. Geef je kind daarbij gerust een stukje verantwoordelijkheid: spreek af dat de leeslamp op een bepaald uur uitgaat. Of laat oudere kinderen voorlezen aan hun jongere broer of zus.

De 5 leukste kinderboeken van het moment

Heerlijk luisterboek voor 3- tot 5 jarigen: de avonturen van Boer Boris, een kleuter die een grote rode tractor heeft, op een boerderij woont en met z’n broertje en zusje op stap gaat.

Als er een dier in gevaar is, krijgt juf Josje plots superkrachten als Superjuffie. Haar leerlingen verzwijgen haar geheime gave voor de directeur, maar in de stadsdierentuin gebeuren er ineens vreemde dingen. Dyslexievriendelijk e-book voor 7-11-jarigen.

Benieuwd naar sprookjes uit het Midden-Oosten? De Iraakse schrijver Rodaan Al Galida leerde meer dan 20 jaar geleden Nederlands en verzamelde de mooiste verhalen in Arabische Sprookjes. Luisterboek vanaf 6-8 jaar.

Tuur en Maartje wonen in een door Duitsers bezet dorp. Dat vinden ze eerst wel spannend, maar op een dag komt de oorlog met al zijn geheimen wel akelig dichtbij. Oorlogsgeheimen is een ontroerend verhaal over WO II voor kinderen van 8 tot 15 jaar.

Een oude villa met een geheime kamer vol planken en mysterieuze flesjes... Kinderen van 7 tot 12 jaar ontdekken in De Magische Apotheek samen met Lucie, Mats en Benno een wereld vol magie.

