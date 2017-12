62-jarige Belg voor de rechter in Dubai voor betasten meisje MV

15u44

Bron: nieuwsblad 0 REUTERS In Dubai is een 62-jarige man voor de rechter moeten komen omdat hij een negenjarig meisje heeft betast.

De vader van het meisje zag hoe de 62-jarige man zijn dochter aanraakte in een drukke meubelzaak. Wanneer de vader op de Belg afstapte vertrok hij plotseling. De vader achtervolgde de man nog een tijdje en zag hem toen hetzelfde bij een ander kind doen: "Toen heb ik op hem geroepen en de politie erbij gehaald".

De man had wel degelijk de intentie om het meisje aan te randen volgens de politie. Het is niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met het gerecht, zo zou hij de afgelopen vijf jaar "minstens vier meisjes hebben aangerand".

De man pleitte niet schuldig toen hij voor de rechtbank in Dubai moest verschijnen.