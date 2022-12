600-koppige Belgische delegatie aangekomen in Tokio

Onderzoek en ontwikkeling

De officiële activiteiten, die maandag starten, brengen de delegatie van Tokio naar Osaka, via Nagoya en Kyoto. Het programma is onder meer gericht op onderzoek en ontwikkeling wat betreft hernieuwbare energie, biowetenschappen, auto’s, eco-constructie en de voedingsindustrie. Verschillende bekende Japanse bedrijven, zoals Panasonic, Daikin en Takeda (dat onlangs meer dan 300 miljoen euro heeft geïnvesteerd in Lessen) openen de komende week hun deuren voor de delegatie uit ons land.

Uitstekende Belgische reputatie

Maandag bezoekt prinses Astrid de Toho-bioscopen in Hibiya, een partner van het Kortrijkse bedrijf Barco dat gespecialiseerd is in projectiesystemen. Later op de dag volgt onder meer een bezoek aan het Panasonic Centre in Tokio.