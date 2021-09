5voor12: Verdwijnen de mondmaskers straks bent u even lenig als deze skater?

Aantal meervoudi­ge asielaan­vra­gen neemt toe, vooral van Afghanen

13:03 Een kwart van de asielaanvragen die in augustus in ons land werden ingediend, waren tweede of volgende aanvragen. Dat meldt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Die zijn voor het grootste deel afkomstig van Afghanen, wellicht omwille van de machtsovername van de taliban in hun thuisland. Maar volgens staatssecretaris Mahdi betekent de complexe situatie in Afghanistan niet dat er automatisch een erkenning volgt.