585 kilo cocaïne ontdekt tussen lading bananen in Rotterdam

De container was afkomstig uit Colombia en bestemd voor de export naar Duitsland. De drugs werden in verschillende dozen aangetroffen op twee pallets. De partij heeft een straatwaarde van zo'n 29 miljoen euro.

Het Hit and Run Cargo-team (HARC), een samenwerkingsverband van Douane, de Nederlandse fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.