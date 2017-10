53.000 privéjobs erbij: 6 op de 10 zijn voltijds IVDE

05u00 0 BELGA Minister van Sociale Zaken Maggie De Block. Van de 53.432 jobs die er zijn bij­gekomen in de privésector is 64% voltijds. Dat blijkt uit de jongste kwartaalcijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid "De tax shift werkt", aldus ­minister van Sociale Zaken ­Maggie De Block (Open Vld).

Er zijn tijdens de regering-­Michel al veel jobs bijgekomen, maar wélke? Volgens de linkse oppositie zitten er immers heel wat ­tijdelijke en deeltijdse ­banen bij - een discussie die ook gisteren weer oplaaide ­tijdens het ­Kamerdebat over de beleidsverklaring van premier Michel. Maar vandaag brengt de Rijksdienst voor Sociale ­Zekerheid (RSZ) zijn jongste kwartaalcijfers uit voor 2017 en wat blijkt?

"Tax shift werkt"

In één jaar tijd ­kwamen er 59.826 jobs bij, waarvan 53.432 in de privé­sector. 34.072 van die 53.432 banen in de privé zijn voltijdse jobs. Omgerekend is dat dus 6 op de 10. "En de deeltijdse jobs die erbij kwamen, zijn drie vijfden of meer", merkt minister De Block op. "Het is voor mij ­duidelijk dat de tax shift werkt. Het verlagen van de werkgeversbijdragen heeft effect, want er worden meer jobs gecreëerd. De volgende fase van de tax shift gaat in op 1 januari. Dan wordt nog eens een lastenverlaging van 700 miljoen euro voor de werkgevers ingevoerd."