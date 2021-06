50 experts slaan alarm over klimaatopwarming én biodiversiteit: "Onlosmakelijk met elkaar verbonden”

Hoogspan­ning in Vlaamse meerder­heid na suggestie van Demir voor een onderzoeks­com­mis­sie PFOS-vervuiling: oppositie én Open Vld steunen voorstel

14:37 Meerderheidspartij Open Vld is bereid om de vraag van oppositiepartijen Vooruit en Groen naar een onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling in de omgeving van Zwijndrecht te steunen. Dat heeft Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz in het Vlaams Parlement gezegd nadat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) daar meer uitleg is komen geven over haar eerdere suggestie over de oprichting van zo’n onderzoekscommissie. Op vraag van N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele is de zitting opnieuw geschorst. Er is sprake van hoogspanning tussen de Vlaamse meerderheidspartijen.