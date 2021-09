5 voor 12: Veel reactie op pensioenplannen Lalieux en Afghaanse YouTuber komt om bij aanslag

Turkse inflatie loopt op richting de 20 procent

11:21 De inflatie in Turkije is voor de derde maand op rij gestegen. Daarbij beweegt de geldontwaarding richting de 20 procent. De laatste keer dat het inflatiecijfer boven de 20 procent lag, was begin 2019. In augustus stegen de consumentenprijzen met 19,25 procent op jaarbasis, aldus het Turkse statistiekbureau. In juli bedroeg de inflatie 18,95 procent en in juni 17,53 procent.