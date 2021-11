5 keer zoveel winst voor Pfizer dankzij coronavaccin

Kortrijk/Harelbeke/Kuurne “Nog snel laten vaccineren voor de feestdagen”: Vaxpo stelt stijging niet-gevacci­neer­den vast

Vanaf 1 november moet je ook in Vlaanderen een coronapas tonen om horeca en fitnesscentra binnen te mogen. Die beslissing mist zijn effect niet, zo merken ze in vaccinatiecentrum Vaxpo in Kortrijk. “Ons callcenter krijgt veel telefoontjes van niet-gevaccineerden die nu toch willen komen”, zegt coördinator Hilde Verschaeve. De vaccinatiegraad ligt nu al boven de 91 procent in de regio Kortrijk.

29 oktober