5 dingen om op te letten wanneer je een elektrische fiets koopt (of win er gewoon één gratis)

24 oktober 2019

12u00 0 Liefst één op de twee verkochte fietsen in België is tegenwoordig een e-bike. Maar net als voor elektrische wagens , is ook de keuze aan elektrische fietsen heel groot. Behoor jij tot de groep die er nog geen heeft, maar die het wel voelt kriebelen? Dan zetten wij alles wat je moet weten op een rijtje. Zo verlies je de pedalen niet en maak je een goeie keuze in de fietsenwinkel. Of ga jij aan de haal met een gratis e-bike? Lees verder!

1. E-bike of pedelec?

Eerst en vooral: er is een belangrijk verschil tussen een ‘gewone’ elektrische (of e-bike) en een zogenaamde speed pedelec.



● De e-bike: een motor tot 250 watt en trapondersteuning tot 25 kilometer per uur

● De speed pedelec: een motor tot 4.000 watt en ondersteuning tot 45 kilometer per uur

Hoe sneller, hoe beter? Hangt ervan af: voor een pedelec zijn een helm, inschrijving, nummerplaat, rijbewijs en soms ook verzekering verplicht, terwijl je met een e-bike zo de baan op kunt.

2. Middenmotor of niet?

Er zijn drie type motoren, elk met hun voor- en nadelen:

● De voorwielmotor: vaak goedkoper, maar door de aandrijving via het voorwiel is er meer risico op slippen.

● De middenmotor: erg populair, omdat zowel het ‘voortduwen’ als het sturen erg natuurlijk aanvoelt. Nadeel: dit type motor is niet helemaal geruisloos en de ketting van je fiets zal iets sneller slijten.

● De achterwielmotor: deze motor is erg stil en duwt je als het ware vooruit. Nadeel: je achterwiel of een band vervangen wordt erg complex.

3. Kleine of grote batterij?

De batterij bepaalt in grote mate de actieradius. Een accu van 300 watt-uur is erg courant: daarmee raak je gemiddeld zo’n 40 kilometer ver. Wil je verder? Dan kun je kiezen voor een batterij van 400 of 500 watt-uur, maar die kosten natuurlijk meer.

Tegenwoordig is de lithium-ionbatterij de meest voorkomende: deze heeft een relatief groot vermogen voor een laag gewicht. Je kunt ze wel 1.000 tot 2.000 keer herladen. Tip: overweeg zeker ook een batterij die uitneembaar is: die kun je bv. makkelijk op kantoor opladen.

4. Alle remmen los?

Met een elektrische fiets trap je zonder veel moeite 25 kilometer per uur, maar wie vlot vooruitgaat, moet natuurlijk ook vlot kunnen stoppen. Een klassieke velgrem valt af te raden omdat ze niet voldoende remkracht heeft. Kies liever voor een model met schijfrem of een hydraulische velgrem.

5. En de kostprijs?

Prijzen van 1.500 euro tot 2.500 euro zijn geen uitzondering voor een goede elektrische fiets. Gezien de hoge kostprijs is een verzekering tegen diefstal geen overbodige luxe. Interessant om weten: bij een ongeval komt je familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) tussen.

In Vlaanderen krijg je geen subsidie voor de aankoop van een elektrische fiets. In Brussel heb je wel recht op een premie van 500 euro, op voorwaarde dat je de nummerplaat van je wagen inlevert. Ben je ENGIE-klant? Dan krijg je nog tot 3 november 2019 tot 599 euro korting op een elektrische fiets van Belgocycle.

Veilig de baan op? Dat doe je zo!

● Een fietshelm verkleint het risico op een hoofdletsel bij een val. Verplicht ‘m niet alleen voor je kinderen, geef ook zelf het goede voorbeeld.

● Met een fluohesje ben je veel beter zichtbaar voor het andere verkeer. Ride and shine!

● Zorg er om dezelfde reden voor dat je ook altijd fietsverlichting bij hebt.

● Zorg ervoor dat je fiets goed onderhouden is: bij een noodstop maken nagekeken remmen een groot verschil.

● Wees waakzaam. Kijk goed uit op elk kruispunt, zelfs al heb je voorrang.

