5 belangrijke vragen over kattensterilisatie beantwoord

De opnames van ‘Tien Om Te Zien’ zitten er bijna op, maar nog de hele zomer lang geniet je bij VTM van de nieuwste hits en beste klassiekers. Zak je nog af naar de zeedijk van Westende om het muziekfestijn live bij te wonen? Dan is er één grote naam naast het podium die je niet mag missen. De Catmobile houdt halt aan zee: zonder kattengejank, wel met een missie.

Aan decibels geen gebrek op de zeedijk van Westende deze zomer. Al klonk er tijdens ‘Tien Om Te Zien’ dit jaar ook een ander geluid, luid en duidelijk. Met de Catmobile, een opvallende bestelwagen met gigantische kat op, laat dierenrechtenorganisatie GAIA opnieuw haar stem horen tegen dierenleed. Dit keer voor poezen, onder de populairste huisdieren bij Vlaamse gezinnen. Kattenliefhebbers hebben het liefst zo veel mogelijk katten dichtbij, maar toch zijn ze beter niet met te veel, die harige viervoeters. Integendeel: wie zijn kat echt graag ziet, laat hem of haar maar beter steriliseren of castreren. Dat is niet alleen verplicht in ons land, het is ook nodig om de overpopulatie van katten tegen te gaan.

Een kleine rekensom: een koppel niet-gesteriliseerde en niet-gecastreerde katten kunnen gemiddeld zes kittens ter wereld brengen, en dat tot wel drie keer per jaar. Dat zijn er veel – te veel. De ongewenste, maar kerngezonde kittens worden in asielen gedumpt, die nu al overvol zitten.

Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië is het wettelijk verplicht om katten te laten steriliseren. We doen het goed, maar het kan altijd beter. Maar hoeveel kost zo’n sterilisatie en castratie eigenlijk? En moet elke kattin niet minstens één nestje in haar leven krijgen? De belangrijkste vragen beantwoorden we hier.

1.Gaat sterilisatie niet in tegen de natuur van katten? Is het niet juist natuurlijk dat ze zich zo vaak voortplanten?

Sterilisatie helpt niet alleen om de gigantische kattenpopulatie terug te dringen, ook voor het beestje zelf is het gezonder. Een gecastreerde kater blijft energiek, maar wordt socialer en aanhankelijker. Hij zwerft minder rond en stopt meestal met het afbakenen van zijn territorium (sproeien). Hij zal ook minder snel vechten met andere katten, waardoor hij minder kans loopt op verwondingen, ongelukken en abcessen. Een gesteriliseerde kattin is dan weer kalmer, wordt niet langer krols en loopt minder risico op melkklierkanker en baarmoederontstekingen.

2.Hoeveel kost het om mijn kat te laten steriliseren?

Een kater laten castreren kost gemiddeld 70 euro, een kattin laten steriliseren kost gemiddeld 120 euro. Dat is een eenmalige uitgave en bovendien een kleine som, in verhouding tot de dierenartskosten en uitgaven voor dierenvoeding die je een heel dierenleven lang doet.

3.Is het niet gevaarlijk om jonge kittens al zo vroeg te steriliseren?

Kittens die geboren zijn na 1 april 2018, moeten in Vlaanderen gesteriliseerd worden voor ze vijf maanden oud zijn. Dat is jong, maar niet gevaarlijk, zo blijkt uit onderzoek. Onderzoekers van de UGent toonden aan dat er geen probleem is op vlak van groei, allergie, lichaamsgewicht of gedragsproblemen tijdens de verdere levensloop.

4.Wat is het nut van zo’n sterilisatiewet als de naleving ervan toch niet echt gecontroleerd kan worden?

Helemaal waterdicht is zo’n wet nooit, maar toch is wetgeving belangrijk om ervoor te zorgen dat sterilisatie stilaan de norm wordt. Zo komt sociale controle trouwens ook tot stand: wie zijn kat niet laat steriliseren, zal sneller beschouwd worden als nalatig of weinig sociaal. Ook bij bezoekjes aan de dierenarts zul je er als kattenbaasje telkens op gewezen worden dat huiskatten verplicht gesteriliseerd moeten worden.

5.Moet een kattin niet minstens één nestje gehad hebben in haar leven?

Een mythe die helaas op geen enkel wetenschappelijk argument gebaseerd is. Zo’n verhalen houden de overpopulatie van katten in stand, dus beweer vooral het tegendeel zodra je een kattenbaasje zoiets hoort verkondigen.

Sterilisatie van katten is slechts een van de actiepunten van GAIA. De strijd voor dierenrechten gaat onverminderd voort: neem deel aan de schrijfacties, laat je horen en geef dieren een stem.