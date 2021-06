461 Belgische supporters in Rusland, en onze reporter is er één van: “We moeten uren vooraf naar het stadion, afstand houden én Heineken drinken. En toch zijn we zo blij hier”

'Away days are the best days.' Elke voetbalsupporter zal dit beamen: niets gaat boven uitwedstrijden, zeker die waarbij de landsgrenzen overgestoken moeten worden. Met een groepje vrienden op pad om een wedstrijd van je favoriete club of je nationale elftal bij te wonen en in één ruk een stad of een land te verkennen: verbondenheid is een modewoord, maar op zulke trips is ze bijna tastbaar.