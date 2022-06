4 op de 10 Belgen bereid om online privacy te ruilen voor voordelen

Een jaar na zijn dood ligt lichaam van softwarepi­o­nier McAfee nog altijd in Spaans mortuarium

De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee is al een jaar dood, maar hij is nog altijd niet begraven of gecremeerd. Zijn lichaam ligt nog steeds in een mortuarium in de Spaanse stad Barcelona. Dat komt door onenigheid over de doodsoorzaak, die daarom mogelijk nog nader onderzocht wordt. Zijn echtgenote gelooft immers niet in zijn zelfdoding.

11:16