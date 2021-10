3M moet productieprocessen met PFAS-uitstoot tijdelijk stopzetten

Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS-problematiek, vindt het belangrijk om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in alle processen bij 3M die PFAS-emissies veroorzaken, zowel nu als in het verleden. “We kregen in de voorbije weken een heel duidelijk zicht op de verontreiniging van bodem, grondwater en voeding. De gemeten PFAS-waarden in het bloed van de ongeveer 800 inwoners van Zwijndrecht leerde ons bovendien dat voor 60% van de bevolking ‘de korf vol is’. De ontbrekende component is de verspreiding van PFAS door 3M via de lucht. Met dat cruciale element krijgen we een volledig beeld op de omvang van de verontreiniging. Want maatregelen moeten niet alleen gaan over wat de mensen zelf doen, maar ook over hoe we de verontreiniging aan de bron kunnen aanpakken.”