38 opvangplaatsen voor vluchtelingen sluiten de deuren 18 juli 2018

02u42 0 Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers vraagt aan de lokale besturen om 3.600 individuele opvangplaatsen op te doeken. Ook in de regio Vlaamse Ardennen verdwijnen er 38 van de in totaal 102 opvangplaatsen.

In Oudenaarde sluit zelfs meer dan de helft van de opvangplaatsen de deuren."Het is ook logisch dat er opvangplaatsen dichtgaan", zegt Oudenaards OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer. "De instroom van nieuwe vluchtelingen in ons land is sterk gedaald. Ook in Oudenaarde is dat zo. We hebben ons deel gedaan tijdens de vluchtelingencrisis. Nu de toestand genormaliseerd is sluiten we inderdaad 8 van de 15 opvangplaatsen in onze stad. We gaan ons nu vooral richten op de integratie, inburgering en activering van erkende vluchtelingen die in onze stad verblijven. Nederlands leren, opleiding volgen, aan het werk gaan, ... . Dat zijn nu de uitdagingen voor de vluchtelingen die hier verblijven."





In Kruishoutem - de gemeente in onze regio dat het hoogste aantal opvangplaatsen telde - sluiten 9 plaatsen de deuren. "We hebben nog altijd 12 plaatsen ter beschikking en zijn daarmee nog steeds koploper in de regio", vertelt OCMW-voorzitter Bernard della Faille d'Huysse. "Net als in Oudenaarde focussen we nu volop op de integratie en het zoeken naar werk", aldus Bernard della Faille d'Huysse. (TVR)