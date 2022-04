30 procent van de ambtenaren wordt jaarlijks geconfronteerd met gedwongen huwelijken

Politie vindt vijf foetussen in woning van Amerikaan­se an­ti-abortusac­ti­vis­te

In de Amerikaanse stad Washington D.C. zijn vijf foetussen gevonden in het huis van een anti-abortusactiviste. De 28-jarige vrouw, Lauren Handy, is een lid van de lokale anti-abortusgroep ‘Progressive Anti-Abortion Uprising’ (PAAU) en beschrijft zichzelf als een “katholieke anarchist”. Handy wou de foetussen naar eigen zeggen “bevrijden” uit medische centra om ze een “degelijke begrafenis” te geven.

