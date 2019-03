30.000 deelnemers op klimaatmars in Brussel: “Vanaf nu gaat het protest alleen maar groter worden” Delphine Vandenabeele

15 maart 2019

10u50 73 In de hele wereld kwamen vandaag scholieren de straat op om aandacht te vragen voor het klimaat. Naar schatting werden er in zeker tachtig landen meer dan duizend klimaatbetogingen op poten worden gezet. Anuna De Wever, initiatiefneemster van Youth for Climate verwachtte vandaag in Brussel zo’n 30.000 deelnemers, en dat aantal is gehaald, bevestigde de politie van Brussel.

Dertigduizend manifestanten zijn vandaag door de straten van het centrum van Brussel getrokken om te protesteren tegen het lakse klimaatbeleid van de Belgische, Vlaamse en Waalse regering. De klimaatbetoging was een initiatief van Youth for Climate. Aan het einde van de betoging lieten de initiatiefnemers alvast weten dat ze niet van plan zijn om op te houden. Er vonden alvast in meer dan 120 landen klimaatbetogingen- en marsen plaats.

De sfeer in Brussel was gemoedelijk en er waren ook veel enthousiaste manifestanten met trommels en percussie. Zoals andere keren waren er honderden slogans, origineel, gevat of grappig, zowel in het Frans, Nederlands als het Engels. Een greep uit het grote aanbod: “There is no economy on a dead planet”, “Stop met leren, red de ijsberen”, “Geen privéjet wel klimaatwet”, “Het Klimaat is kwaad”, “Make our Planet great again”, “Save Mother Earth”, “Planet before Profit”, “Als het zo doorgaat, komt de kerstman volgend jaar met de boot”, “Er is geen planeet B” en “Don’t Quite the Climate, Don’t Quite our Future, like Joke did”.

De politie van Brussel liet weten dat de manifestanten volgens haar schatting met 30.000 waren. Anuna De Wever hield het op 35.000 deelnemers. Intussen had ze laten weten dat het protest alleen maar zal groeien. Bakou Mertens van Students for Climate benadrukte in zijn speech: “Onze generatie is de eerste die ervan overtuigd is dat ons leven moeilijker zal zijn dan die van onze ouders. En daarom zijn we woedend en komen we al tien weken op straat. Politici moeten dringend werk maken van een ambitieus en gedurfd klimaatbeleid. Dat klimaatbeleid zal sociaal zijn of het zal niet zijn”, aldus Mertens.