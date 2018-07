3 miljoen voor drie projecten GELD VOOR ZAAL, AANKOOP VONDELHOF EN VERBOUWING PASTORIE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

28 juli 2018

02u38 0 Drie grote projecten in Denderhoutem hebben op de jongste gemeenteraad groen licht gekregen. Het gaat de bouw van een polyvalente zaal, de aankoop van het Vondelhof en het verbouwen van de pastorie tot bib, een investering van samen meer dan 3 miljoen euro.

Polyvalente zaal

Het omvangrijkste project is de bouw van een polyvalente zaal naast de muziekacademie in de Molenstraat. Die zal niet alleen door de academie zelf kunnen worden gebruikt, maar ook door de verenigingen uit Groot-Haaltert. Er zijn al jaren plannen voor een multifunctionele zaal, maar op de gemeenteraad van donderdagavond kreeg het bestek voor de plannen eindelijk definitief groen licht. "We hebben er bewust voor gekozen om niet alleen een concertzaal, maar een polyvalente zaal te bouwen die ook gebruikt kan worden door verenigingen. Ze zal een verplaatsbare tribune hebben", aldus burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). De bouw zal dit jaar nog van start gaan en zal een jaar duren. De investering bedraagt 2,5 miljoen euro.





Vondelhof

Ook de aankoop van het Vondelhof en aangrenzende percelen door de gemeente kreeg groen licht van de gemeenteraad. Het natuurgebied van ongeveer vier hectare bevat onder meer een looppiste, tennisterreinen en een beach- en petanqueterrein. De oppositie was niet tegen de aankoop, maar had wel heel wat opmerkingen en vragen. Phaedra Van Keymolen (CD&V) vond het dossier "compleet niet voorbereid" en Roger Coppens (Centrumlijst-Vld) sprak van "een impulsieve aankoop van een stuk patrimonium, zonder plan". Volgens Baeyens was het bestuur al twee jaar bezig met het dossier. "Het is nu privébezit. Als morgen wordt verkocht, dan zijn we het kwijt." Het gemeentebestuur denkt aan sportkampen, natuureducatieve kampen of volkstuintjes op het domein. "Ook activiteiten voor senioren en de jeugd kunnen er plaatsvinden." De aankoop, die nog dit jaar moet gebeuren, kost de gemeente 426.227 euro.





Pastorie

De verbouwing van de pastorie van Denderhoutem tot bibliotheek is goedgekeurd. Daardoor kan het huidige filiaal van de bibliotheek, naast zaal Hand in Hand in de Adv. de Backerstraat, op termijn naar de pastorie in de Nieuwstraat worden overgebracht. De gemeente huurt de huidige locatie, terwijl de pastorij in eigendom is van de gemeente. Volgens schepen van Gebouwen Lisa Houtman (sp.a) is het daarom beter voor de gemeente om de bib te huisvesten in de pastorij, die momenteel leegstaat. Er zullen verstevigingswerken gebeuren, het gebouw zal rolstoeltoegankelijk worden gemaakt en komt er een lift. Als alles goed gaat, zouden de werken nog dit jaar kunnen starten, zodat de bib tegen het einde van het jaar of ten laatste in het voorjaar van 2019 kan verhuizen. De werken worden geschat op 117.776 euro.