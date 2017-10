3.000 exclusieve foto's Belgisch koningshuis onder de hamer

Bieke Cornillie

19u19

Photo News

3.245 originele foto's van het Belgisch koningshuis. Dat staat dinsdag te veil in Brussel. Exclusieve beelden van Leopold III en koningin Astrid, koning Boudewijn en Fabiola tijdens hun vele reizen, maar ook piekfijn uitgedost voor het bal of ontspannen, samen met hun kinderen: ze zijn allemaal verzameld in een van de grootste collecties van de jongste jaren.