3.000 doden: september dodelijkste maand van 2017 in Syrië IVI

18u32

Bron: Belga 0 REUTERS De afgelopen maand zijn in Syrië zeker 3.000 mensen, onder wie 955 burgers, omgekomen. Dat maakt van september de tot nu dodelijkste maand van 2017, meldt het Syrisch Observatorium van de Mensenrechten. Onder de burgerslachtoffers waren 207 kinderen.

"Meer dan 70% van de burgerslachtoffers werd gedood bij luchtaanvallen door het regime of de Russen, of door de internationale coalitie onder leiding van de VS", aldus Rami Abdel Rahmane van het Observatorium.



De hoge balans is te wijten aan "de intensivering van de luchtaanvallen door de coalitie en de Russen tegen bolwerken van de jihadisten in het noorden en oosten van Syrië. Maar de Russen en het regime treden ook harder op in regio's die nog in handen zijn van de rebellen".



Het conflict in Syrië heeft de afgelopen jaren meer dan 330.000 doden geëist. Miljoenen mensen zijn op de vlucht.