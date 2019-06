23.000 kinderen vieren het einde van het schooljaar op Pennenzakkenrock MVW

27 juni 2019

16u47

Bron: VTM NIEUWS 0

Meer dan 23.000 leerlingen van 404 verschillende scholen zakken af naar het Zilvermeer in Mol. Ze komen er samen op Pennenzakkenrock om er het einde van het schooljaar te vieren. Het eendaagse kinderfestival is aan zijn 25ste editie toe. De kinderen kunnen er genieten van hun favoriete artiesten, zoals Gers Pardoel en #LikeMe. Voor scholieren die minder interesse hebben voor muziek zijn er meer dan zestig randanimaties voorzien. Door de hitte raadt de organisatie de bezoekers aan om veel water te drinken, te zwemmen en om in de schaduw te staan.