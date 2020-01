2019: warm en zonnig jaar met heetste dag (41,8) ooit, maar geregeld ook wisselvallig Philippe Truyts

31 december 2019

17u17 15 25 juli 2019: 41,8 graden in Begijnendijk en 39,7 in Ukkel. Die recordhitte, drie graden meer dan ooit in ons land was gemeten, is hét weerfeit van het jaar. De lenteachtige februarimaand en de zware storm van 10 maart mogen mee op het podium.

Met een gemiddelde jaartemperatuur van 11,5 graden eindigt 2019 als vierde warmste jaar, ex-aequo met 2007. In 2014 en 2018 haalden we 11,9 graden en ook in 2011 was het net iets warmer met 11,6. Normaal hebben we in ons land recht op een gemiddelde van 10,6 graden. Dat de jaartemperatuur opnieuw zo hoog scoort, danken we vooral aan de maanden februari (toen het liefst negenmaal warmer dan 15 graden en zelfs één keer 20 graden werd), april, juni, juli en augustus. Mei was dan weer uitgesproken koel.

Drie hittegolven

Bijzonder waren ook de drie hittegolven eind juni, juli en augustus. Enkel in 1947 noteerde het KMI er nog meer: vier.

Over de zon mochten we niet klagen. Met 1.757 uur zonneschijn (stand op 30 december) eindigen we ver boven normaal (1.545 uur). Maar zo uitzonderlijk als in 2003 (2.020 uur) of 2018 (1.899 uur) werd het niet. Met een veertiende plek sinds het begin van de metingen is 2019 een mooi jaar geweest.

Zware storm

Het voorjaar en de zomer waren droger dan gewoonlijk, maar alles bij elkaar viel er met 798,6 liter per vierkante meter in Ukkel een normale hoeveelheid. Het aantal neerslagdagen blijft met 182 dicht bij de normale 199. Dat wijst erop dat we ondanks mooie periodes vaak ook met wisselvallig weer te maken kregen. De zware storm van 10 maart, met rukwinden tot 120 kilometer per uur, veroorzaakte voor 196 miljoen euro schade.

