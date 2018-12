jaaroverzicht Gesponsorde inhoud 2018 samengevat in 10 memorabele nieuwsberichten Aangeboden door Belga

27 december 2018

13u37 0 Op de drempel naar 2019 blikken we graag eens terug. Als u iets wil onthouden van het jaar 2018, dan bevelen we deze 10 nieuwsfeiten warm aan. En met dat woord ‘warm’ pakken we meteen het eerste hot topic vast.

1. ’t Is weer voorbij die mooie zomer...

‘Laatste snikhete dag met 37 graden’, ‘Eindelijk regen en hier en daar onweer’, ‘We beleven de droogste periode in ruim 40 jaar’: de krantenkoppen liegen er niet om. Die lange, warme zomer houdt ons maandenlang in de ban. Weerman David Dehenauw heeft het over een ‘luie straalstroom’.

Die mooie zomers beloven voorlopig eerder regel dan uitzondering te worden, want wetenschappers konden met behulp van een nieuw klimaatmodel voorspellen dat de jaren 2018 tot 2022 “abnormaal warm zullen worden met een grotere kans op extreme temperaturen”.

2. De Spider Man van het 18de arrondissement

Parijs, 26 mei. Mamoudou Gassama redt met gevaar voor eigen leven een kind van een balkon van een appartementsgebouw. ‘Spider Man’ is een Malinese migrant zonder geldige verblijfspapieren, maar daar steekt president Macron snel een stokje voor. Gassama wordt genaturaliseerd tot Fransman en krijgt een job bij de brandweer aangeboden.

Wat dichter bij huis laat de brandweer van Ardooie van zich horen. Zij dragen hun steentje bij tijdens De Warmste Week waarbij het fenomenale bedrag van 17.286.122 euro wordt opgehaald. Sappig detail: de brandweerlui worden door presentatrice Michèle Cuvelier bedankt in sappig West-Vlaams, want Michèle is zelf afkomstig van Ardooie.

3. Alleen kalmte kan je redden

Meer dan twee weken leven we mee met de twaalf voetballertjes en hun coach die geblokkeerd raken in een grot in Thailand. Wonder boven wonder komen ze allemaal gezond en wel weer boven. Nog wonderbaarlijker is dat de jongens nooit in paniek zijn dankzij het eenvoudige motto van de voetbalcoach: altijd kalm blijven.

Ook in het tv-programma ‘Kalmte Kan U Redden’ is kalmte de sleutel tot succes. Die kalmte verliest presentator Tom Lenaerts echter zelf tijdens een discussie rond het migratiepact in het programma ‘Terzake’. Daar schiet hij tegen politici Peter De Roover en Kristof Calvo uit met: “Zijn jullie niet beschaamd? Dit is een circus, los het op!”

4. Mars, can you see me?

Na een reis van bijna zeven maanden landt de Amerikaanse Marslander InSight op 26 november feilloos op de rode planeet. De Marsverkenner kost NASA ruim een miljard dollar.

Ondertussen op aarde... zit Teslabaas Elon Musk niet stil. Zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX is volop bezig met de bouw van een testruimteschip voor een missie naar Mars. Het prototype zou volgend voorjaar gelanceerd worden. In 2024 moeten dan de eerste mensen naar Mars kunnen vertrekken. Prijs van een ticket: 200.000 euro.

5. Het huwelijk van de eeuw

Sorry Eugenie, maar niet jouw huwelijk met Jack Brooksbank is wereldnieuws – al kost hun huwelijk twee miljoen Britse pond – maar wel dat van neef Harry met Meghan Markle. Gescheiden, Afro-Amerikaans, feministe, ruzie met haar vader...: de Britse tabloids smullen als nooit tevoren.

Eind april 2019 wordt het ongetwijfeld alweer een ‘moment de gloire’ voor prins Harry en Meghan, want tegen dan is de geboorte van hun eerste kindje uitgerekend. Alweer voer voor de tabloids.

6. De zomer van Radja en Thibaut

9.000 fans melden zich op Facebook om te komen protesteren in Brussel omdat Radja Nainggolan van de bondscoach niet mee mag naar het WK voetbal. Ondanks Radja’s afwezigheid behaalt België een mooie derde plaats op de wereldbeker, met een dikke merci aan doelman Thibaut Courtois, die trouwens op 24 september wordt uitgeroepen tot beste doelman ter wereld.

Tot spijt wie het benijdt blijft voetbal sport nummer één in België. Als op 16 december de Belgische hockeymannen wereldkampioen worden, is hét sportnieuws van die dag nog altijd het ontslag van Hein Vanhaezebrouck als trainer van Anderlecht.

7. 50,34 miljoen euro

Zoveel bedraagt de jackpot van Euromillions die in november wordt gewonnen door een Belg.

Gelukkig voor de rest van de bevolking maakt geld niet gelukkig, zo blijkt uit onderzoek van hoogleraar psychologie Laurie Santos. Integendeel, er is zelfs een negatief verband. Hoe materialistischer we zijn, hoe minder gelukkig. Een van de redenen waarom spullen je niet zo gelukkig maken als je denkt, is omdat je eraan gewend raakt.

8. Meer loon voor iedereen! Of toch niet?

Goed nieuws voor iedereen, blokletteren de kranten: door de taxshift stijgt vanaf 1 januari 2019 het netto maandloon van alle werknemers met zo’n 36 euro!

Weet u het nog? De taxshift werd ingevoerd door de regering Michel met de bedoeling meer jobs te creëren. Een eerste luik ingrepen was voelbaar begin 2016, een tweede luik begin 2018 en een laatste luik zal voelbaar worden op 1 januari 2019. De regering Michel mag dan sinds 21 december niet meer zijn, de laatste fase van de taxshift treedt gewoon in werking.

9. Dierenliefhebbers juichen

Wel of geen huisdieren in een gehuurde woning of flat? De zaken worden door minister van Dierenwelzijn Ben Weyts omgedraaid: vroeger mocht je als huurder geen dieren houden, tenzij toestemming van de verhuurder. Nu zijn huisdieren toegelaten, tenzij het reglement het verbiedt.

En nog meer goed nieuws: voor het eerst in vier jaar zijn de huurprijzen van appartementen in Vlaanderen lichtjes aan het dalen. Een flat kost nu gemiddeld 640 euro per maand.

10. Leerkrachten van onschatbare waarde

Om op de veelbesproken lijst van zware beroepen te staan, gelden vier criteria: stress, onregelmatige uren, zwaar fysiek werk en veiligheidsrisico’s. Eindelijk wordt het (zware) werk van leerkrachten naar waarde geschat, want ook leerkrachten uit het kleuter-, lager, middelbaar, beroeps- en buitengewoon onderwijs staan voortaan op de lijst.

De Limburgse leerkracht Koen Timmers is een van de tien finalisten van de Global Teacher Prize, zeg maar de Nobelprijs voor leraren. Hij is bovendien de eerste Belg die ooit voor deze prijs genomineerd wordt. Hij wint niet, maar gaat wel vol enthousiasme verder met zijn twee projecten: hij wil dat kinderen in Afrikaanse vluchtelingenkampen les kunnen krijgen via Skype, en dat scholen uit de hele wereld met elkaar verbonden worden door een webplatform over klimaat.