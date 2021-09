20 jaar 9/11. Onze reporter in een rustig, toeristenvrij New York: “Hier is geen tristesse, veerkracht is het handelsmerk”

Vandaag kijkt heel de wereld naar hun stad, maar hoe kijken New Yorkers eigenlijk naar zichzelf? Naar dat historische 9/11? Met veel herinneringen, zo blijkt, maar zonder daar lang bij stil te staan, want er zijn andere katten te geselen. Corona is nog erg aanwezig, orkaan Ida is kolkend gepasseerd, de daklozen zijn terug en de toeristen mogen niet binnen. Gelukkig is ‘bouncing back’ hier een specialiteit. “Natuurlijk heb ik nog grote dromen. Wat zou ik anders in New York lopen te doen?” Een beet uit The Big Apple.