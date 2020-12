20 Belgen over de lessen van 2020: “In crisistijd komt de schoonheid van de mens boven”

We hoeven het u al lang niet meer te vertellen, maar 2020 viel tegen. Lelijk tegen, zelfs. In een poging om in alle ellende tóch iets positiefs te zien, vroegen we aan twintig interessante Belgen welke levenslessen zij uit dit rotjaar meenemen. Zo is het toch allemaal niet voor niks geweest.