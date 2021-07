19 gewonden bij busongeval nabij Berlijn

Het ongeval vond plaats op de A13 nabij Schönwald, op zestig kilometer ten zuiden van Berlijn. De reisbus was op weg van de Servische hoofdstad Belgrado naar de Zweedse hoofdstad Stockholm. Behalve twee chauffeurs bevonden zich zeventien passagiers aan boord van verschillende nationaliteiten.

De slachtoffers zijn tussen de 21 en 64 jaar. Volgens de eerste informatie van de politie was sprake van twaalf gewonden, van wie twee ernstig. De hulpdiensten verklaarden echter dat alle negentien mensen aan boord verwondingen opliepen. Negen werden naar het ziekenhuis gebracht. De anderen kregen ter plaatse hulp toegediend.

Na het ongeval was de weg een tijd afgesloten in beide richtingen. De oorzaak is nog onbekend.