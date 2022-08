160 euro boete voor Belgische toeristen die in water van historische fontein springen

De gemeentepolitie in Firenze werd zondag omstreeks 7.30 uur gealarmeerd door het inbraakalarm van de Neptunusfontein op Piazza della Signoria in het historische centrum van de hoofdstad van Toscane.

‘La Repubblica’ en ‘Il Giornale’ melden dat agenten met behulp van bewakingscamera’s zagen hoe twee mannen in hun zwembroek over de afsluiting van het monument klommen en in het water van de fontein sprongen. Ze hadden ook een badhanddoek bij. De politie was snel ter plaatse en trof de mannen, Belgische toeristen van 24 en 26 jaar, aan toen ze nog nat waren. Ze kregen allebei een boete van 160 euro.

Trevifontein

Toch mogen de Belgen nog van geluk spreken. In Italië wordt streng gecontroleerd op asociaal gedrag aan historische plekken. De boetes kunnen daarbij nog veel hoger oplopen. Zo kregen twee Nederlanders die in de wereldberoemde Trevifontein in Rome doken een boete van meer dan duizend euro. En twee Tsjechen die in 2019 naakt gingen baden in een kanaal in Venetië moesten zelfs elk 3.000 euro betalen.