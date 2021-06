16 Europese leiders vragen aandacht voor LGBTI-gemeenschap niet te laten verslappen

"We moeten blijven vechten tegen de discriminatie van de LGBTI-gemeenschap en we herbevestigen onze verdediging van hun fundamentele rechten", luidt het in de brief. De brief is gericht aan Europese Raadsvoorzitter Charles Michel, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Portugese premier Antonio Costa, wiens land momenteel de Raad voorzit. "Respect en tolerantie staan in het hart van het Europese project. We willen deze inspanning verderzetten en garanderen dat de toekomstige Europese generaties opgroeien in een sfeer van gelijkheid en respect", luidt het.