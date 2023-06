11 vragen over de Russische situatie beantwoord: “Eigenlijk heeft Poetin best rationeel gehandeld”

Man kan relatie­breuk niet verkroppen en schiet oom van ex neer na ruzie op café: “Kom naar buiten en we vechten, man tegen man”

Een ruzie in café In Den D’Rupel in Niel is in de nacht van zaterdag op zondag wel heel zwaar uit de hand gelopen. De 50-jarige Thomas ‘Toop’ De Laet ligt momenteel in kunstmatige coma nadat ene Jordy O. uit Boom hem drie keer heeft beschoten. Jordy was een tijdlang samen geweest met zijn nichtje en zou haar bedreigd hebben omdat hij niet kon verdragen dat zij de relatie had beëindigd. “Pas na het derde schot viel nonkel op de grond.”