11-jarig meisje overleden aan vogelgriep en meer gevallen bij zoogdieren. Kan dit uitgroeien tot een nieuwe pandemie?

VK geeft 3.000 Songfesti­val-tic­kets aan gevluchte Oekraïners

De Britse regering geeft 3.000 kaartjes van het Eurovisie Songfestival aan Oekraïense vluchtelingen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. De liedjescompetitie vindt dit jaar plaats in Liverpool omdat Oekraïne, de winnaar van vorig jaar, vanwege de oorlog niet in staat is om het evenement te houden.