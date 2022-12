“100.000 euro voor de vakantie”: naast Qatar blijkt ook Marokko betrokken bij omkoopschandaal in Europees Parlement

In het onderzoek van het federaal parket naar een omkoopschandaal in het Europees Parlement blijkt naast Qatar nu ook Marokko een rol te spelen. Een van de spilfiguren in de zaak wordt er volgens ‘De Morgen’ van verdacht “politiek te interveniëren met leden van het Europees Parlement in het voordeel van het Qatar en Marokko, tegen betaling”.

KIJK. Europees parlementsvoorzitter Roberta Metsola en Europarlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit) reageren bijzonder scherp

Het Europees Parlement bevindt zich in het oog van de storm sinds het Belgische gerecht het voorbije weekend huiszoekingen verrichtte in het kader van een onderzoek naar corruptie. De speurders vermoeden dat een Golfstaat probeert om de besluitvorming te beïnvloeden door grote geldbedragen en aanzienlijke geschenken aan te bieden aan personen met een strategische positie in het parlement. De betrokken staat zou Qatar zijn.

1,5 miljoen euro cash geld

Meer dan 1,5 miljoen euro aan cash hebben de speurders intussen in beslag genomen, na huiszoekingen in België en het buitenland. Het grootste bedrag vonden ze in de Brusselse woning van ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, de spilfiguur in deze zaak.

Volgens gerechtelijke documenten die De Morgen kon inkijken, wordt Panzeri ervan verdacht “politiek te interveniëren met leden van het Europees Parlement in het voordeel van het Qatar en Marokko, tegen betaling”.

“100.000 euro voor de vakantie”

De 38-jarige dochter van Panzeri en zijn 67-jarige vrouw M.C., die in de buurt van Bergamo wonen, waren op de hoogte en ze communiceerden met elkaar over hoe het geld besteed zou worden. Zo had de vrouw van Panzeri de prijzen voor een vakantie tijdens het kerstverlof opgezocht en “100.000 euro voor de vakantie zoals vorig jaar”, dat zou dit jaar niet lukken.

Vrouw en dochter gearresteerd

In Panzeri’s woning in Brussel werd vrijdag 600.000 euro cash in beslag genomen, en Panzeri werd ook van zijn vrijheid beroofd. In Italië zijn ook Panzeri’s echtgenote M.C. en dochter S. gearresteerd, zo berichten Italiaanse media en werd bevestigd aan het medium Politico. Zij zouden een actieve rol hebben gespeeld bij illegale zaken van hun man en vader, die veel geld en geschenken toegespeeld zou hebben gekregen.

KIJK. In Brussel zijn vorige vrijdag al huiszoekingen uitgevoerd in het onderzoek naar omkoping in het Europees Parlement