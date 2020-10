1 op de 3 ervaart meer mentale klachten na corona: “Zeg nooit tegen iemand dat hij minder moet piekeren”

Al ziet Van Hoof er ook enige veerkracht in: “Met deze cijfers doen we het op dit moment beter dan in mei, toen vlot één op de twee Belgen zei slechter te slapen of meer te piekeren. Deze resultaten tonen dus dat ons aanpassingsvermogen zijn werk doet. Dat is wat we willen.” Volgens de directeur van het Huis van de Veerkracht is het immers perfect normaal en oké om, zeker in deze uitzonderlijke situatie, vragen en bezorgdheden te hebben over de toekomst. “Zich aanpassen aan een nieuwe situatie gaat nu eenmaal altijd samen met wat spanning, extra gepieker of slechter slapen.”