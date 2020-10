1,4 miljoen Europeanen tekenen petitie voor verbod kooisystemen ANA

04 oktober 2020

16u07

Bron: BELGA 11 In totaal 1,4 miljoen Europeanen hebben de petitie ondertekend die de Europese Unie vraagt om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de landbouwsector. In ons land werden 62.397 handtekeningen ingezameld. België bezet hiermee de zesde plaats, zo maakte dierenrechtenorganisatie Gaia vandaag, niet toevallig op Werelddierendag, bekend.

Het Europese burgerinitiatief 'End The Cage Age' - in België: Stop de kooien - ging op 11 september 2018 van start en sloot een jaar later af. Na de vereiste validatie eindigde het initiatief van 170 organisaties op 1.397.113 handtekeningen. Dat is ruim meer dan de vereiste 1 miljoen om een geldig burgerinitiatief te hebben. "Van de zes tot nu toe geslaagde burgerinitiatieven, op een totaal van 75, heeft End The Cage Age het derde grootste aantal handtekeningen", aldus Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch.

Op 2 oktober 2020 werden de handtekeningen virtueel overhandigd aan de Europese Commissie. De bal ligt nu in haar kamp. "Verdwijnen kooien voor landbouwdieren op termijn in Europa? De kooien waarin deze dieren gehouden worden, vormen een aanslag op hun welzijn en waardigheid. Het is de hoogste tijd dat de Europese Commissie een einde maakt aan deze wreedheid en 300 miljoen landbouwdieren een beter leven garandeert, weg van die dieronwaardige kooisystemen. Een leven in een kooi is helemaal geen leven.”

In België worden volgens Gaia meer dan 4 miljoen dieren (zeugen, legkippen, konijnen, eenden en ganzen, kwartels) in kooisystemen gehouden. In Vlaanderen voert Gaia onder meer actie voor een verbod op kooisystemen voor leghennen. In mei werd de campagne "En wanneer mogen zij uit hun kot?" gelanceerd. "Al 20.640 mensen tekenden de petitie en vragen aan Vlaams minister Weyts en de Vlaamse regering om hun belofte uit het regeerakkoord te houden en kooisystemen voor leghennen uit te faseren.”