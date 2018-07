"Zwembad duwt belastingen niet omhoog" ONDANKS STEVIG PRIJSKAARTJE VAN 51 MILJOEN EURO RUTGER LIEVENS

18 juli 2018

02u30 0 De belastingen in Aalst worden niet opgetrokken, ook niet nu de bouw van het nieuwe 'superzwembad' van 51 miljoen euro goedgekeurd is. Nochtans was er eerder heel wat ongerustheid over de financiële situatie van de stad. Met name N-VA en Lijst A hadden hun bedenkingen bij de kostprijs.

Een nieuw stadhuis, sporthal Schotte, Utopia,... Kost allemaal geld, natuurlijk. In 2014 bedroegen de schulden van de stad Aalst nog 50,2 miljoen euro, in 2020 zal dat opgelopen zijn tot 147,7 miljoen euro. "En toch gaan de belastingen niet omhoog", belooft burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). Volgens hem moet er eerder gekeken worden naar de schuldgraad van Aalst: 917 euro per inwoner. In Gent is dat 1.900 euro, in Mechelen zelfs 2.900 euro.





Burgemeester D'Haese laat ook weten dat de plannen voor het zwembad intussen op financieel vlak uitgewerkt werden. "Zo zal de toegangsprijs voor het recreatieve deel van het zwembad marktconform zijn, en maken we de parking betalend", klinkt het. "Dat laatste kan ons jaarlijks 500.000 euro opleveren. We betalen nu al jaarlijks 1,3 miljoen euro voor een oud zwembad, terwijl we voor 1,7 miljoen euro een zwembadgebouw krijgen dat vier keer groter is."





Berekeningen nakijken

Oppositiepartij Open Vld, die altijd kritisch was voor het financiële beleid van het stadsbestuur, staat wel achter de bouw van het zwembad. "Maar er is een verschil tussen dat bouwproject en geld weggooien door een gebouw aan het Werfplein te huren om er een stadhuis van te maken", vindt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). "We zullen bekijken of de berekeningen kloppen. We zijn voor een nieuw zwembad, maar vinden het erg vreemd dat er vorige week zoveel discussie was binnen de meerderheid over de financiële consequenties van dit project."





Groen - ook in de oppositie - vindt het zwembad een nodige investering. "We vragen wel dat er op het dak meer zonnepanelen geplaatst worden dan de 530 die nu gepland zijn", zegt Lander Wantens. "Er is plaats voor 900 panelen, dus laat ons die ook plaatsen. De beperkte meerkost van 250.000 euro verdien je in tien jaar terug."





Vlaams Belang toont zich het meest kritisch voor het financieel beleid van de stad. "Een zwembad is natuurlijk leuk voor de mensen, dus iedereen die daar kritiek op heeft, wordt scheef bekeken", zegt Michel Van Brempt. "Maar zoals de middelen van elk gezin begrensd zijn, zijn ook de middelen van de stad Aalst beperkt. Nu al draait het SportAG (autonoom gemeentebedrijf van de stad, red.) elk jaar 1 miljoen euro verlies. Door dit zwembad wordt dat dan 1,4 miljoen euro. We hebben aan de financieel directeur van de stad uitleg gevraagd over hoe men dit gaat bolwerken. Overigens is het ook populistisch dat N-VA en Lijst A het zwembad vorige week nog tegenhielden, en dat de burgemeester zich nu als de grote redder profileert."