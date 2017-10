"Was mijn maat in staat om kinderen dood te schieten? Awel ja!" DDC

05u15 1 rv "Ik worstelde ermee. Achtte ik mijn maat in staat om kinderen dood te schieten? Awel ja. Hij heeft het mij vaak genoeg gezegd, letterlijk: als ik een bevel krijg, wat het ook is, dan voer ik dat blindelings uit." Alles wat we weten en graag zouden weten over Christiaan B.

"Het was in de Aarschotstraat in Brussel. Aan het Noordstation. Die straat met al die vitrines en halfnaakte meisjes. Wij moesten nooit betalen. Mannen van de rijkswacht betalen niet, zei hij. Chris was vier jaar ouder dan ik. Ik was eenentwintig. Hij nam mij, klein manneke uit Dendermonde, mee naar de grote stad." Wij zitten in zo'n bar, hij staat op. Ik zeg: 'Wacht, ik moet mijn pakske Belga nog betalen.' Hij zegt nee. Dat vond ik raar. Dat ge uw drank niet moest betalen, oké. Maar sigaretten? Ze verkochten in die tijd nog sigaretten in de cafés."





Eric de Mildt Jeugdvriend Marc Van Damme.

Bij de scouts

We zitten in café Tijl op de Grote Markt in Dendermonde met Marc Van Damme, de jeugdvriend van Christiaan B. die de naam van De Reus al in 1998 doorgaf aan de speurders, en zijn echtgenote. Sinds de foto van Christiaan B. met z'n piratenmuts in café Tijl werd genomen, is het interieur grondig verbouwd. Een stamgast klampt Van Damme aan: "Hebt gij uw tien miljoen al gekregen?" Warenhuisgroep Delhaize loofde dat bedrag, in frank, in 1985 uit voor de gouden tip. Van Damme snuift dat dat nu al de zesde keer is vandaag dat ze hem daarop aanspreken. "Ik ga geen nee zeggen tegen 250.000 euro. Maar serieus: daar gáát het nu toch niet om?"





vtm

Zij: "Marc en ik leerden elkaar kennen in 1990. Hij was er toen al mee bezig. De Reus. Dit speelt al dertig jaar door zijne kop. Mensen rondom hem, ik ook, raakten dat beu. Zijde daar nu weer met uwe Reus?"





Hij: "Ik kon niks bewijzen. Ik was hem in 1983 uit het oog verloren. Ik had alleen nog de herinneringen van de jaren daarvoor." Een dikke week na de onthullingen in 'Het Laatste Nieuws' staan data en feitjes weer scherper. Christiaan B., geboren op 6 april 1954 in Dendermonde, groeit op in een gewoon gezin, Greffelinck 17, Dendermonde. Zijn vader is beroepsmilitair.





