"Waar ik, het kind, een man werd"

DIT WORDT SPECIAAL: COURTOIS VANAVOND TEGEN ZIJN OUDE CLUB

KRISTOF TERREUR

08u34

0

Luca Piergiovanni

Jongen werd er man. Zijn drie jaar bij Atlético noemt hij nog altijd wonderlijk - zo nauw ligt de periode aan zijn hart. Met zijn Louis Vuittontrolley vol herinneringen, trofeeën en mooie momenten keert Thibaut Courtois (25) er voor het eerst terug: "Atlético was het kompas in mijn carrière. Ook in mijn persoonlijk leven."