"Voor Sagan maakt het niets uit dat we hem een hele koers niet gezien hebben" Tom Boonen over zijn sleutelmoment op het WK wielrennen

"Voor Sagan maakt het niets uit dat we hem een hele koers niet gezien hebben. De prijzen hangen niet samen met het percentage op kop rijden. Van de meeste sprinters of mannen die wachten op de laatste kilometer kan je zeggen dat ze hun benen sparen om de laatste 200 meter zo fris mogelijk te zitten. Sagan neemt natuurlijk een gok op dit parcours. Spijtig dat de tv-beelden uitvielen in de laatste kilometers - ik zat echt mijn kas op te fretten - we zagen niet veel van de beslissende fase. Maar dat doet niks af van de prestatie van Sagan. Kristoff rijdt een enorm sterke sprint, en Sagan zit goed geplaatst en kan remonteren. Ik zeg al jaren dat het voor Sagan niet uitmaakt dat hij geen sterke ploeg heeft. Dat zie ik meer als een voordeel dan een nadeel voor hem. Bij een iets sterkere of grotere ploeg zou Sagan meer verantwoordelijkheid moeten nemen en krijg je een andere situatie. Nu kan hij blijven volgen en gokt hij. Het parcours lag hem drie jaar na elkaar, de afloop was hem drie jaar gunstig... Dan is Peter gewoon heel snel. Hij won drie keer verdiend het WK."





"De Belgen hadden niet veel beter kunnen doen dan ze nu deden. Sagan tactisch verschalken had alleen gekund als in de laatste tien kilometer, toen Alaphilippe voorop zat, een van de Belgen mee zou zijn of zelf voorop zou rijden. Dat was het sleutelmoment. Als een goeie Gilbert daar bij is, pakken ze die jongens niet zomaar terug. Maar het was ook moeilijk met zo'n grote groep daarachter. Eigenlijk moet je met een groepje van zes of zeven zitten, waarin Sagan echt geïsoleerd zit met enkele medefavorieten die enkel gaan voor de regenboogtrui. In een groep van veertig man willen er altijd wel mannen rijden om hun sprinter goed af te zetten. Die rijden niet voor of tegen Sagan, maar als Sagan daarvan profiteert, is dat zijn goed recht."





"De Belgen hadden natuurlijk nooit de bedoeling om het op die sprint te laten aankomen. In zo'n groep zal Van Avermaet altijd wel geklopt zijn. Greg heeft nog perfect geprobeerd het hoogst haalbare te bereiken. De Belgen hebben de koers wel zo mee gecreëerd om bij de laatste ronde op Salmon Hill goed in stelling te zitten om te kunnen meegaan. Maar ik hoor dat Greg net iets minder was. Een of twee procent minder betekent op dit niveau, op die dag op een WK, een wereld van verschil. De Belgen deden het niet slecht. Het was gewoon heel moeilijk in een situatie te komen waarin je niet terecht wil komen om dan nog een mooi resultaat te halen. Zeker met Sagan in de buurt. Hij heeft zijn plaats tussen de allergrootsten: en als je drie WK's kunt winnen, kan hij er ook nog meer winnen."