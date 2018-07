"Volop hoogseizoen, maar onze hobby ligt stil" PSEUDOVOGELPEST TREFT OOK VINKENZETTERS EN DUIVENMELKERS CLAUDIA VAN DEN HOUTE

18 juli 2018

02u44 0 De uitbraak van de ziekte van Newcastle in onze regio - ook wel bekend als de pseudovogelpest - heeft zware gevolgen voor vogelliefhebbers. Zo mogen vinkenzetters uit Ninove en duivenmelkers uit de bredere regio hun hobby voorlopig niet meer uitoefenen, terwijl het voor hen net hoogseizoen is.

Afgelopen maandag werd een uitbraak van de ziekte van Newcastle - die overigens niet gevaarlijk is voor mensen - vastgesteld bij een hobbykweker van sierpluimvee uit Ten Beukeboom, in bedrijvenzone 'Kapittelstraat' in Appelterre-Eichem. Het gaat om een paar tientallen dieren, die gevaccineerd werden en geen ziektesymptomen vertonen. Maar toch heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de dieren voorlopig in quarantaine geplaatst, en ook een veiligheidsperimeter van vijfhonderd meter rond de besmettingshaard ingesteld. Binnen die straal moet elke houder van pluimvee of duiven nu een inventaris van zijn dieren overmaken aan de burgemeester. En die vogels moeten ook allemaal gevaccineerd worden, met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels. Binnen de perimeter mogen ook geen vogels of broedeieren getransporteerd worden. De maatregelen blijven zeker zestig dagen van kracht. De stad heeft een dierenarts aangesteld en zal de kosten op zich nemen.





Geen symptomen

"Als we de ziekte van Newcastle vaststellen bij een hobbyhouder, dan hebben we twee opties", zegt Philippe Houdart van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. "Als de dieren echt ziek zijn, dan kunnen ze geëuthanaseerd worden. Maar als we zien dat de besmetting relatief beperkt is en de dieren gevaccineerd zijn, dan kunnen ze twee maanden in quarantaine geplaatst worden." De dieren van de hobbykweker werden overigens gevaccineerd en vertonen geen ziektesymptomen.





In pluimveebedrijven met meer dan honderd dieren wordt echter sowieso overgegaan tot euthanasie in geval van besmetting. Zo werden eerder deze maand al duizenden dieren afgemaakt bij pluimveebedrijf Schouppe in Haaltert. En na die besmetting werd een 'toezichtsgebied' met een straal van tien kilometer ingesteld. Naast Haaltert en Erpe-Mere vallen ook Ninove-centrum en enkele deelgemeenten binnen die zone, waar het nu verboden is om pluimvee te transporteren. Maar ook plaatsen waar vogels samengebracht worden - beurzen, markten, prijskampen,... - zijn voorlopig verboden. En tot de toezichtszone rond Haaltert opgeheven wordt, zijn vinkenzettingen in Ninove verboden. "Jammer dat dit net nu gebeurt", zegt Freddy Haelterman van Tabaksvink Appelterre. "Ons seizoen loopt normaal nog tot 15 augustus. We spelen minstens één keer per week, maar mogelijk zit ons seizoen er nu al op. Onze vinkeniers zijn bang dat hun vogels de ziekte ook zullen krijgen."





Reserves aanspreken

"Ook voor ons hebben de maatregelen grote gevolgen", zegt Freddy Coppens van duivenmaatschappij Koninklijke Denderbond Ninove. "Al twee weken kunnen we geen enkele wedstrijd meer afwerken omdat we geen duiven mogen korven, terwijl er in deze periode normaal wekelijks zo'n vijf vluchten zijn. Ons lokaal wordt ook alleen voor de duivensport gebruikt. We hebben het hoogseizoen nodig om inkomsten te vergaren voor de huur van het gebouw in de winter. Nu zullen we onze reserves moeten aanspreken... Deze maatregelen treffen achthonderd duivenliefhebbers."





Het verbod rond Haaltert blijft normaal nog tot 24 juli van kracht. "Maar we hopen toch enkele dagen respijt te krijgen, zodat we dit weekend onze hobby toch al opnieuw kunnen oppikken."