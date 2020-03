Vlaamse gezondheidswerkers op skireis in Italië: “We willen test, maar krijgen er geen” Luc Beernaert

05 maart 2020

15u52 0 Een gezin met twee volwassen kinderen en hun partners, momenteel op skireis in Noord-Italië, contacteerde hln.be met een urgente bezorgdheid. Onder het Kempense gezelschap zijn ook gezondheidswerkers die zich willen laten testen voor ze volgende week terug aan de slag gaan. Alleen krijgen ze overal - in het referentieziekenhuis UZAntwerpen, bij de federale overheid en bij de huisarts - hetzelfde te horen: wie geen symptomen van besmetting met het coronavirus heeft (koorts, hoesten, luchtweginfectie) wordt niet getest. Viroloog Van Ranst verklaart waarom.

“We hebben tijdens onze skiweek alles gedaan om besmetting te voorkomen. Alcoholgel op zak, drukke plaatsen gemeden. Nu staan we voor de keuze: het risico nemen en toch gaan werken of vrijwillig twee weken in thuisquarantaine blijven en (onbetaald) verlof nemen. Zo zullen secundaire besmettingen de kop opsteken”, vrezen de gezondheidswerkers die anoniem wensen te blijven.

Viroloog Marc Van Ranst (KULeuven) begrijpt hun bezorgdheid, maar vraagt om begrip en stelt gerust: “Wereldwijd is er een tekort aan testmateriaal. Dat waardevol, schaars materiaal kunnen we nu niet inzetten voor mensen die geen symptomen hebben. Bij wie geen symptomen heeft, is de kans ook uiterst klein dat de persoon besmet is. Indien de gezondheidswerkers zich zorgen maken over mogelijke risicocontacten die ze tijdens hun skireis zouden gehad hebben, kunnen ze zichzelf inderdaad 14 dagen isoleren. Dat is geen richtlijn, het is een mogelijkheid. Maar zolang ze geen symptomen hebben, kunnen ze gaan werken en waakzaam blijven: temperatuur meten, in de gaten houden of ze beginnen hoesten. Van zodra ze koorts krijgen of hoesten, zullen ze getest kunnen worden.”

“Ik heb intussen een kamer vol liggen met negatieve tests. We moeten de juiste mensen testen, dat is nu van levensgroot belang. In ‘vredestijd’ doen we met alle plezier tests ter geruststelling, maar nu moeten we er spaarzaam op zijn. We doen al meer testen op één dag dan anders op een hele maand. Overal zijn er intussen tekorten. Dan bestel ik extra tests, maar krijg ik slechts 20% van wat ik heb gevraagd. Het belangrijkste is dat die mensen gerustgesteld worden: als ze geen symptomen hebben, zijn ze ok om te gaan werken, ook in de gezondheidssector bij ouderen.” (LB)