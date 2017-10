'Vissen' vervangen douaniers op luchthaven Dubai Renske Baars

17u11 0 thinkstock Illustratiefoto. De luchthaven van Dubai heeft een unicum: de paspoortcontrole wordt gedaan door virtuele vissen die gezichten kunnen scannen. Bijzonder? Jazeker.

Geen lange rijen meer voor de security check, maar een wandeling door een aquariumtunnel vol met prachtige visjes die je natuurlijk goed wilt bekijken. Alleen zijn het geen echte vissen die daar rondzwemmen, maar tachtig camera's die de passant van alle kanten filmen en scannen. De visjes zijn er simpelweg zodat jij goed om je heenkijkt, waardoor de camera's hun biometrische opnames kunnen maken.

"De vissen zijn er voor het vermaak en het is nieuw voor de reiziger. Het is de bedoeling dat de passagier alle kanten opkijkt, zodat de camera's zijn gezicht goed kunnen zien", aldus Obaid Al Hameeri van Buitenlandse Zaken.

Als de passagier aan het einde van de tunnel komt en de biometrische gegevens kloppen met zijn digitale profiel, krijgt hij in het groen het bericht: 'Goede reis'. Wie niet lijkt te matchen, moet wachten op douanemedewerkers die een extra check doen.

Biometrische tunnel

De eerste biometrische grens wordt volgend jaar geopend in een van de vertrekhallen op Dubai International Airport. In de loop van de komende twee jaar worden ook in de overige vertrekhallen biometrische tunnels gebouwd. De tunnels krijgen verschillende thema's. Passagiers moeten zich van te voren laten registreren bij een 3D-gezichtsscanner.