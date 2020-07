“Veilige beurzen kunnen perfect. Wat is het verschil met Zaventem en de Ikea?” CEO Easyfairs (Flanders Expo, Nekkerhal en Antwerp Expo) vreest tsunami aan faillissementen Steven Swinnen

13 juli 2020

18u01 0 Er woedt een hevige storm in de wereld van de beurzen. Afgelopen week ging al een grote speler failliet en de sector spant tegen de Belgische overheid een kort geding aan om weer aan de slag te mogen. “Woensdag moet er op de Nationale Veiligheidsraad witte rook komen voor beurzen vanaf september: anders riskeren 80.000 mensen hun baan”, zegt CEO Dirk Van Roy (60) van ‘Easyfairs’, het bedrijf boven Flanders Expo en Antwerp Expo.

Steven Swinnen

‘Easyfairs’ is de naam, maar sinds corona is het allesbehalve gemakkelijk nog beurzen te organiseren voor het Belgische bedrijf dat jaarlijks 230 beurzen in 17 landen op de kalender zet. De groep van onder meer Flanders Expo, Antwerp Expo en de Mechelse Nekkerhal zit in de penarie door de limiet op 200 en vanaf augustus 400 mensen bij indoor evenementen. “Het tart alle verbeelding. Bij de vorige veiligheidsraad kwamen ze plots met die cijfers af, maar daar zijn wij niets mee. Als we vanaf september weer kunnen organiseren dan kunnen we nog wat van het najaar maken, maar tot op heden hebben we geen enkel perspectief. Als ze spreken over een uitbreiding dan gaat dat in één adem met de bekerfinale in het voetbal, terwijl die economisch van véél minder belang is dan de beurzen. Maar voetbal is populair bij de kiezers zeker?”

Daar valt toch iets voor te zeggen. Ik ga ook weleens naar het Autosalon, Batibouw of de Boekenbeurs, maar in de toonzaal en de boekhandel valt ook één en ander te vinden.

Dirk Van Roy: “Da’s dus een grote misvatting. Wij organiseren in België 34 beurzen per jaar en het merendeel zijn vakbeurzen: ontmoetingsmomenten voor de bedrijfswereld rond de nieuwste innovaties. Dat zijn beurzen van een paar dagen waar enkele duizenden mensen naartoe komen. Zoals ‘Green Gent’, de vakbeurs voor de publieke en private groensector of ‘Maintenance’, een beurs over industrieel onderhoud. Zo zijn er in de verpakkingsindustrie, de horeca en de transportsector tal van beurzen die zéér in trek zijn. Op internet staat heel wat informatie, maar de vijf zintuigen kan je enkel op een beurs prikkelen. Verkijk u trouwens niet op het economische belang van beurzen. De KU Leuven berekende dat een beurs in Antwerp Expo over het bulktransport via schepen met een omzet van 1 miljoen euro eigenlijk 7 miljoen euro betekende voor onze economie. Exposanten betalen standenbouwers, hostessen, communicatiebedrijven en cateraars, terwijl bezoekers overnachten en gaan eten in en rond Antwerpen. Dat riskeren we allemaal te verliezen.”

Daarom dat de sectorvereniging Febelux - waar u bestuurder bent - de Staat dagvaardt om een concrete datum te krijgen om weer beurzen te plannen.

“Met spijt in het hart want zo’n proces is de laatste strohalm en wij zijn voorstander van het overlegmodel, maar we kunnen niet anders dan het voorbeeld van de marktkramers en de tweedeverblijvers volgen. Waarom mogen de grote winkelcentra, de doe-het-zelfzaken en de Ikea’s wel open om veel mensen te ontvangen en wij niet? Dat is schending van het gelijkheidsbeginsel. De overheid moet beseffen dat het bij beurzen niet is zoals bij de scholen: ‘volgende week gaan ze weer open’. Een beurs heeft maanden nodig om vorm te krijgen. In Frankrijk, Duitsland en Nederland kunnen beurzen weer vanaf 1 september onder voorwaarden en daar kunnen bedrijven en standenbouwers aan de slag. Wij merken nu al dat er klanten redeneren: ‘dan zullen we maar naar Nederland gaan’. Net zoals bij de pretparken is gebeurd. In Nederland ging de Efteling al op 1 juni open, terwijl hun Belgische concurrenten nog dicht bleven. De Belgische gezinnen die in juni al naar de Efteling gingen, zullen deze zomer in Plopsaland en Walibi niks meer uitgeven. Door traagheid verliezen wij die inkomsten. Als we perspectief krijgen om op 1 september weer te starten, kunnen we het najaar nog goed maken. Anders vrees ik een tsunami aan faillissementen: een regelrechte ramp voor een sector die 80.000 mensen aan het werk stelt. Conceptum – de organisator van het Vakantiesalon Antwerpen, de Belgian Boat Show en Megavino – legde vorige week de boeken neer, puur omdat er geen enkel uitzicht is op wanneer een beurs weer kan.”

We kunnen dat virus toch ook niet negeren.

“Wij hebben al veel vergaderd met virologen zoals Marc Van Ranst en Erika Vlieghe: zij schrikken niet bij het woord ‘beurs’ en zijn heel redelijk. Lang voor dat in de winkels het geval was, besloten wij al mondmaskers te verplichten. We willen werken met tijdslots, we hebben slimme matten gekocht die mensen tellen, er zijn plannen met enkelrichting, de catering is enkel met voorverpakte maaltijden en niet meer rechtstaand, er zijn warmtecamera’s en we noteren de namen en telefoonnummers van alle bezoekers. Dat doen ze zelfs in de restaurants en cafés niet. Als er op een beurs iemand rondloopt die vijf dagen later besmet blijkt te zijn, kunnen wij meteen zeggen met welke mensen hij of zij in contact was. Wij houden onze gangen drie meter breed: dat heb ik in nog niet veel winkels gezien. Er zijn zelfs slimme systemen waardoor beursgangers een chip dragen waarbij ze informatie kunnen scannen voor thuis en er geen folders en visitekaartjes meer van hand tot hand gaan. Airco zou het virus in de kaart spelen, maar daar maken wij geen gebruik van. Drie keer per uur kunnen wij in onze grote zalen verse lucht binnentrekken. Doen ze dat in alle bioscopen, denkt u?”

Het is oneerlijk ons te vergelijken met de mosselsoupers en de rommelmarkten Dirk Van Roy

Wellicht niet. Maar mogelijk redeneert de overheid: als we Flanders Expo weer openen dan moeten we beurzen met tweedehandsboeken en kinderkleding in de parochiezalen ook weer toestaan.

“Dat zou kunnen, maar het is oneerlijk om ons te vergelijken met de mosselsoupers en de rommelmarkten. Voor de kleinere evenementen is dat ‘Event risk model’, de website waarbij je groen licht krijgt als het evenement coronaproof is, heel nuttig. Lokale overheden kunnen controleren. Voor vaste, grotere structuren zoals onze zalen moet je werken met een uitzondering. Wij hebben in Flanders Expo 45.000 studenten examens laten afleggen en er zijn nooit meer dan 2.000 samen aanwezig geweest. Probleem is dat ze ons vereenzelvigen met de massa-evenementen zoals Tomorrowland en Werchter. Geloof me: de vakbeurs voor ‘industrieel onderhoud’ lijkt niet op een optreden van Beyoncé hoor, dat is eerder zoals een winkelcentrum. Met tijdslots en wat langere openingsuren kan je de bezoekers perfect sturen. Kijk naar de Ikea’s en luchthaven. De tax free is al een beurs op zich. Dat mag allemaal wel, maar de vliegtuiglobby is - volgens wat de virologen mij vertellen – dan ook hors catégorie.”

Is er wel interesse om naar beurzen te komen?

“Wij hebben twee weken geleden een grote bevraging gedaan en 3.500 mensen hebben geantwoord. Afhankelijk van het type beurs, zegt 75 tot 90 procent van de mensen dat ze zouden komen in het najaar. Bij de horecabeurs – een zwaar getroffen sector toch – is dat zelfs het meest van allemaal.”

U heeft pas 5 miljoen euro geïnvesteerd in Antwerp Expo. Kan uw bedrijf zich staande houden?

“Het is voor dit jaar een financiële aderlating van miljoenen, maar we hebben een brede rug en het lukt wel. Wij zijn eigenaar van verschillende beursgebouwen. We hebben ons personeel op tijdelijke werkloosheid gezet, maar we betalen hen nog een compensatievergoeding. Onze investeringen voor Flanders Expo hebben we wel stilgelegd. De Nekkerhal en de Namur Expo huren we van de lokale overheid, maar daar zijn ze ook schappelijk. Ze weten daar wat voor een impact op de lokale economie dat beurzen hebben. Hopelijk zal de nationale politiek dat ook beseffen voor het te laat is.”